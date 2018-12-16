Вселенський патріархат назвав дату вручення томосу Україні

Фото: Вселенский патриархат

Новообраного митрополита Єпіфанія запросили на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі 6 січня

Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та заснуванням нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Єпіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вселенського патріарха Facebook.

"З Божою славою, радістю і задоволенням Вселенський патріархат оголошує про успішне завершення роботи об'єднавчого синоду (Собору) - заснуванням нової Православної автокефальної церкви в Україні, який відбувся сьогодні в Києві 15 грудня 2018 року», - йдеться в повіддомленні.

У вселенського патріарха також заявили, що саме 6 січня, у день свята Богоявлення, Україні буде вручено томос про створення нової сестринської автокефальної церкви.

"Вселенський патріарх Варфоломій запросив його блаженство Єпіфанія зіслужити божественну літургію на Фанарі на великому святі Богоявлення і надасть йому томос створення нової сестринського автокефальної церкви", - повідомили у Патріархаті.

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.