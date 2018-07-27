Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ, - Порошенко

Порошенко провел встречу с делегацией Вселенского патриарха

Украина не является канонической территорией Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил Вселенский патриарх в ходе встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве, сообщил глава государства в Twitter.

Как известно, Порошенко провел встречу с делегацией Вселенского патриарха, которая прибыла в Киев на празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Президент подчеркнул, что Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.

"Для меня и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ", - написал он.

Напомним, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице проходит ряд массовых мероприятий.

Сегодня, 27 июля, состоялся Крестный ход. В шествии приняли участие около 20 тысяч человек, которые приехали почти из всех областей Украины. Как ранее сообщало РБК-Украина, в ходе мероприятия были задержаны трое лиц. Как сообщают СМИ, задержанные - члены организации "Братство".

В столице в течение 27 и 28 июл в центре Киева ограничили движение всех видов транспорта. За безопасностью в Киеве 27 и 28 июля во время Крестного хода следят около пяти тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.