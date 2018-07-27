Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ, - Порошенко

Порошенко провів зустріч з делегацією Вселенського патріарха

Україна не є канонічною територією Російської православної церкви (РПЦ). Про це заявив Вселенський патріарх в ході зустрічі з президентом Петром Порошенко в Києві, повідомив глава держави в Twitter.

Як відомо, Порошенко провів зустріч з делегацією Вселенського патріарха, яка прибула до Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Президент підкреслив, що Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.

"Для мене і для більшості українців дуже важливі слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - написав він.

Нагадаємо, з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України в столиці проходить ряд масових заходів.

Сьогодні, 27 липня, відбувся Хресний хід. У ході взяли участь близько 20 тисяч осіб, які приїхали майже з усіх областей України. Як раніше повідомляло РБК-Україна, в ході заходу були затримані троє осіб. Як повідомляють ЗМІ, затримані - члени організації "Братство".

У столиці протягом 27 і 28 лип в центрі Києва обмежили рух усіх видів транспорту. За безпекою в Києві 27 і 28 липня під час Хресної ходи стежать близько п'яти тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.