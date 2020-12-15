ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вселенский патриарх поблагодарил Порошенко за усилия для получения Томоса

Автор: РБК-Украина

15 декабря, в годовщину Объединительного собора, на котором было провозглашено создание объединенной Православной церкви Украины, состоялся разговор пятого разговор Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха за предоставление Украинской церкви Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии (независимости) и все усилия по ее поддержке, в частности признание другими автокефальными Церквами-сестрами.

Вселенский патриарх в свою очередь поблагодарил пятого президента Украины за его личную деятельность ради получения Томоса, пригласил Петра Порошенко на встречу и передал благословение и слова поддержки украинскому народу.

Напомним, 15 декабря 2018 года было создано Православную церковь Украины. Именно в этот день состоялся Объединительный собор украинских церквей, где был принят устав ПЦУ и избран ее предстоятель.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко ПетрПЦУ