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Вселенський патріарх подякував Порошенку за зусилля задля отримання Томосу

Автор: РБК-Україна

15 грудня, у річницю Об‘єднавчого собору, на якому було проголошено створення об’єднаної Православної церкви України, відбулася розмова п’ятого Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм.

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Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності".

Зазначається, що Порошенко подякував Вселенському патріарху за надання Українській церкві Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію (незалежність) і всі зусилля щодо її підтримки, зокрема визнання іншими автокефальними Церквами-сестрами.

Вселенський патріарх у свою чергу подякував п’ятому президенту України за його особисту діяльність задля отримання Томосу, запросив Петра Порошенка на зустріч і передав благословення і слова підтримки українському народу.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року було створено Православну церкву України. Саме в цей день відбувся Об'єднавчий собор українських церков, де був прийнятий статут ПЦУ і обраний її предстоятель.

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