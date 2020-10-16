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Вселенский патриарх планирует посетить Украину на День Независимости

Автор: Дмитрий Левицкий

Вселенский патриарх Варфоломей намерен посетить Украину в следующем году. Визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

Сегодня президент Владимир Зеленский встретился с Варфоломеем в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле. Глава государства во время разговора один на один с патриархом обсудил ситуацию на Донбассе.

"Хоть сложно, но есть шаги вперед. До вашего приезда у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное - о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России - очень хочется, чтобы они вернулись домой", - заявил Зеленский.

Напомним, визит вселенского патриарха Варфоломея в Украину анонсировали еще в 2019 году. О намерениях Варфоломея посетить Киев рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Кроме того, в ноябре 2019 года патриарх Варфоломей провел богослужение и панихиду по жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Тогда Варфоломей пожелал украинскому народу благодати и милости божьей.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвизит в Украинупатриарх Варфоломей