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Вселенський патріарх планує відвідати Україну на День Незалежності

Автор: Дмитро Левицький

Вселенський патріарх Варфоломій має намір відвідати Україну наступного року. Візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація.

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Про це повідомляє Офіс президента України.

Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся з Варфоломієм у патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі. Глава держави під час розмови віч-на-віч з патріархом обговорив ситуацію на Донбасі.

"Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне - про полонених: на Донбасі, в Криму і в Росії - дуже хочеться, щоб вони повернулися додому", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, візит вселенського патріарха Варфоломія в Україну анонсували ще у 2019 році. Про наміри Варфоломія відвідати Київ розповів предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

Крім того, у листопаді 2019 року патріарх Варфоломій провів богослужіння та панахиду за жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні. Тоді Варфоломій побажав українському народові благодаті та милості божої.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир Зеленськийвизит в Украинупатріарх Варфоломій