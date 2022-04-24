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Вселенский Патриарх на Пасхальной службе призвал разблокировать гумкоридоры в Мариуполь

Фото: Вселенский Патриарх Варфоломей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Вселенский патриарх Варфоломей в своей проповеди после праздничного Пасхального богослужения призвал разблокировать гуманитарные коридоры в города Украины, а также к осуществлению эвакуации граждан в окруженном войсками РФ Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Служба состоялась на территории Вселенского Патриархата в Стамбуле, после которой Владыка обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине со словами поддержки.

Варфоломей призвал к незамедлительному прекращению войны РФ против нашей страны, которая подрывает человеческое достоинство и является провокационным нарушением заповеди Господней о любви к ближнему.

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства…

Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что эта Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей.

То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается невыразимая человеческая трагедия", - сказал Вселенский Патриарх.

Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей в конце марта встретился с украинскими беженцами в Польше.

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