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Вселенський Патріарх на Великодній службі закликав розблокувати гумкоридори до Маріуполя

Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вселенський Патріарх Варфоломій у своїй проповіді після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори в міста України, а також до здійснення евакуації громадян в оточеному військами РФ Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Служба відбулася на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, після якої Владика звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні зі словами підтримки.

Варфоломій закликав до негайного припинення війни РФ проти нашої країни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням заповіді Господньої про любов до ближнього.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності…

Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей.

Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Вселенський Патріарх.

Раніше повідомлялося, що Вселенський Патріарх Варфоломій наприкінці березня зустрівся з українськими біженцями у Польщі.

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