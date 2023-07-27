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"Все йде за планом". У Британії відкинули побоювання про повільний контрнаступ України

Фото: міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ українських військ йде за планом, який розробляли разом з партнерами. Україна виправдовує очікування союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі в інтерв'ю The Telegraph.

На думку Хіппі, Україна вчинила правильно, що не відправила відразу весь бойовий резерв та надане озброєння на мінні поля російських окупантів.

"Тож я вважаю, що копіткий прогрес, якого вони роблять, необхідний, і коли вони пройдуть через смуги перешкод, у них все ще буде багато бойової сили, готової використати для прориву" - наголосив міністр.

Наступ України

Нагадаємо, видання The New York Times заявило, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

При цьому президент Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ на фронті, але наголосив, що новини будуть згодом.

Деякі інші західні видання також наголошують, що Україна розпочала нову фазу наступу та направила на фронт додаткові сили.

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