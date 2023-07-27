"Все идет по плану". В Британии отвергли опасения о медленном контрнаступлении Украины

По мнению Хиппи, Украина поступила правильно, что не отправила сразу весь боевой резерв и предоставленное вооружение на минные поля российских оккупантов.

"Поэтому я считаю, что кропотливый прогресс, который они делают, необходим, и когда они пройдут через полосы препятствий, у них все еще будет много боевой силы, готовой использовать для прорыва", - подчеркнул министр.

Наступление Украины

Напомним, издание The New York Times заявило, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.

При этом президент Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск на фронте, но подчеркнул, что новости будут позже.

Некоторые другие западные издания также отмечают, что Украина начала новую фазу наступления и направила на фронт дополнительные силы.

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