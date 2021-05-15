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"Все открыто": в Португалии рассказали о смягчении карантина

Автор: Андрей Василюк

Государственный секретарь Португалии по вопросам туризма Рита Маркес заявила, что в ее стране уже "все открыто". Маски на пляжах можно не носить.

Об этом Рита Маркес сказала в эфире BBC Breakfast, передает The Guardian.

На этой неделе Португалия заявила, что с понедельника откроет свои границы для британских туристов.

"Мы много работали над борьбой с пандемией, и, как я уже сказала, поэтому рестораны, кофейни, магазины, и все открыто с 1 мая", - сказала она.

Маркес отметила, что сейчас все же еще применяются некоторые ограничения, и люди должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

"Маски должны использоваться в течение дня, за исключением случаев, когда вы на пляже, конечно. Итак, если вы ходите по ресторану возле пляжа, то имейте маску, а если вы у моря, то маска не нужна", - пояснила Маркес.

Напомним, действие чрезвычайного положения в Португалии, введенного из-за распространения коронавируса, закончилось 30 апреля. Количество случаев COVID в стране резко снизилась, и правительство запланировало дальнейшее смягчение локдауна.

Еще в апреле Португалия начала вторую фазу смягчения локдауна. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.

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