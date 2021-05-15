"Все открыто": в Португалии рассказали о смягчении карантина

На этой неделе Португалия заявила, что с понедельника откроет свои границы для британских туристов.

"Мы много работали над борьбой с пандемией, и, как я уже сказала, поэтому рестораны, кофейни, магазины, и все открыто с 1 мая", - сказала она.

Маркес отметила, что сейчас все же еще применяются некоторые ограничения, и люди должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

"Маски должны использоваться в течение дня, за исключением случаев, когда вы на пляже, конечно. Итак, если вы ходите по ресторану возле пляжа, то имейте маску, а если вы у моря, то маска не нужна", - пояснила Маркес.