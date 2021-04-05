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В Португалии смягчили карантин: открылись летние террасы кафе и школы

Новина українською → Португалия, Понедельник 05 апреля 2021 16:08
В Португалии смягчили карантин: открылись летние террасы кафе и школы Фото: в Португалии откроют летние террасы заведений общественного питания (РБК-Украина, Андрей Василюк)
Автор: Андрей Василюк

Португалия начала вторую фазу смягчения локдауна. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.

Об этом сообщает Reuters.

Если ситуация будет продолжать улучшаться, через две недели откроются кинотеатры, торговые центры, помещения ресторанов и другие предприятия, не связанные с критической инфраструктурой.

За время пандемии в Португалии зафиксировали 823 355 случаев и 16 879 смертей от коронавируса, но в последнее время уровень инфицированности замедлился.

Напомним, 4 апреля Португалия продлила ограничения на путешествия сухопутным и морским транспортом в Испании, которые должны были закончиться в эти выходные. Ограничения продлили до 15 апреля для сдерживания распространения COVID-19.

При этом меры не мешают гражданам или жителям Португалии въезжать в страну. Также освобождаются от ограничений сезонные работники, транспортные средства, перевозящие важные продуктовые товары, и аварийные транспортные средства.

4 апреля Греция также сообщила о продолжении ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля. Количество новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

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