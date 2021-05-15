"Все відкрито": у Португалії розповіли про пом'якшення карантину

Державний секретар Португалії з питань туризму Ріта Маркес заявила, що в її країні вже "все відкрито". Маски на пляжах можна не носити.
Про це Ріта Маркес сказала в ефірі BBC Breakfast, передає The Guardian.
На цьому тижні Португалія заявила, що з понеділка відкриє свої кордони для британських туристів.
"Ми багато працювали над боротьбою з пандемією, і, як я вже сказала, тому ресторани, кав’ярні, магазини, і все відкрито з 1 травня", - сказала вона.
Маркес зазначила, що наразі все ж таки ще застосовуються деякі обмеження, тому люди повинні носити маску й дотримуватись соціальної дистанції.
"Маски потрібно використовувати протягом усього дня, крім випадків, коли ви знаходитесь на пляжі, звичайно. Отже, якщо ви ходите по ресторану біля пляжу, то майте маску, а якщо ви біля моря, то маска не потрібна", - пояснила Маркес.
Нагадаємо, дія надзвичайного стану у Португалії, запровадженого через поширення коронавірусу, закінчилася 30 квітня. Кількість випадків COVID у країні різко знизилася, і уряд запланував подальше пом'якшення локдауну.
Ще в квітні Португалія розпочала другу фазу пом'якшення локдауну. 5 квітня відкрилися літні тераси кафе та ресторанів, музеї, непродовольчі ринки та ярмарки, невеликі магазини, середні школи та спортзали.