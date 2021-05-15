"Все відкрито": у Португалії розповіли про пом'якшення карантину

На цьому тижні Португалія заявила, що з понеділка відкриє свої кордони для британських туристів.

"Ми багато працювали над боротьбою з пандемією, і, як я вже сказала, тому ресторани, кав’ярні, магазини, і все відкрито з 1 травня", - сказала вона.

Маркес зазначила, що наразі все ж таки ще застосовуються деякі обмеження, тому люди повинні носити маску й дотримуватись соціальної дистанції.

"Маски потрібно використовувати протягом усього дня, крім випадків, коли ви знаходитесь на пляжі, звичайно. Отже, якщо ви ходите по ресторану біля пляжу, то майте маску, а якщо ви біля моря, то маска не потрібна", - пояснила Маркес.