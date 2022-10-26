"Все набагато жахливіше": Штайнмаєр розповів про враження від поїздки в Україну

Видання пише, що президент Німеччини був шокований руйнуваннями та історіями українців, які пережили окупацію.

"Все набагато жахливіше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині", - заявив Штайнмаєр.

Крім цього, він висловив думку, що на даний момент переговори з Росією неможливі, бо та хоче зберегти контроль над окупованими територіями.

"Звичайно, будь-хто, хто може думати і має співчуття, хоче припинення бойових дій. Але перемир’я означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на цьому етапі", - підкреслив президент Німеччини.