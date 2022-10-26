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"Все набагато жахливіше": Штайнмаєр розповів про враження від поїздки в Україну

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Німеччина, Середа 26 жовтня 2022 15:53
"Все набагато жахливіше": Штайнмаєр розповів про враження від поїздки в Україну Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після поїздки в Україну заявив, що ситуація набагато страшніша, ніж люди уявляють в Німеччині, а надії на мирні переговори поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецьке видання Tagesschau.

Видання пише, що президент Німеччини був шокований руйнуваннями та історіями українців, які пережили окупацію.

"Все набагато жахливіше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині", - заявив Штайнмаєр.

Крім цього, він висловив думку, що на даний момент переговори з Росією неможливі, бо та хоче зберегти контроль над окупованими територіями.

"Звичайно, будь-хто, хто може думати і має співчуття, хоче припинення бойових дій. Але перемир’я означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на цьому етапі", - підкреслив президент Німеччини.

Історії людей з окупації Штайнмаєр почув, поки більше години просидів з українцями в укритті у Чернігівській області під час повітряної тривоги.

Потім він таки зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і в підсумку візиту пообіцяв що Німеччина надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці та продовжить постачання систем ППО.

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Штайнмаєр Війна в Україні
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