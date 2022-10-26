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"Все гораздо ужаснее": Штайнмайер рассказал о впечатлениях от поездки в Украину

Новина українською →
Германия, Среда 26 октября 2022 15:53
"Все гораздо ужаснее": Штайнмайер рассказал о впечатлениях от поездки в Украину Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после поездки в Украину заявил, что ситуация гораздо страшнее, чем люди представляют в Германии, а надежды на мирные переговоры пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на немецкое издание Tagesschau .

Издание пишет, что президент Германии был шокирован разрушениями и историями переживших оккупацию украинцев.

"Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии", - заявил Штайнмайер.

Кроме этого, он поделился мнением, что на данный момент переговоры с Россией невозможны, потому что та хочет сохранить контроль над оккупированными территориями.

"Конечно, любой, кто может думать и имеет сочувствие, хочет прекращения боевых действий. Но перемирие означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на этом этапе", - подчеркнул президент Германии.

Истории людей из оккупации Штайнмайер услышал, пока больше часа просидел с украинцами в укрытии в Черниговской области во время воздушной тревоги.

Затем он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и по итогу визита пообещал, что Германия предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы и продолжит поставки систем ПВО.

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