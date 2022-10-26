"Все гораздо ужаснее": Штайнмайер рассказал о впечатлениях от поездки в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после поездки в Украину заявил, что ситуация гораздо страшнее, чем люди представляют в Германии, а надежды на мирные переговоры пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на немецкое издание Tagesschau .

Издание пишет, что президент Германии был шокирован разрушениями и историями переживших оккупацию украинцев.

"Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии", - заявил Штайнмайер.

Кроме этого, он поделился мнением, что на данный момент переговоры с Россией невозможны, потому что та хочет сохранить контроль над оккупированными территориями.

"Конечно, любой, кто может думать и имеет сочувствие, хочет прекращения боевых действий. Но перемирие означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на этом этапе", - подчеркнул президент Германии.