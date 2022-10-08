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"Все набагато гірше". Росіяни скаржаться на успіхи ЗСУ (перехоплення)

Фото: солдати РФ скаржать на успіхи ЗСУ на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські солдати скаржаться на контрнаступ та успіхи ЗСУ на фронті. Окупанти розуміють, що ситуація складна, та хочуть втекти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупант, який знаходиться на Донецькому напрямку, розповів матері, що ситуація набагато гірша, ніж показують у пропагандистських новинах.

Мати жаліється, що українські військові взяли Лиман у "напівкільце". Проте її син з фронту зазначає, що становище російської армії гірше.

"Ну тут вже не напівкільце. Тут набагато гірше", - сказав він.

При цьому російський військовий зазначає, що "збирається додому". Питання матері про те, хто ж його відпустить, він ігнорує. Ймовірно, солдат збирається відмовитися воювати в Україні.

Нагадаємо, українські захисники знищили вже 62 тисячі російських окупантів.

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