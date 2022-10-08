"Все намного хуже". Россияне жалуются на успехи ВСУ (перехват)

В перехваченном разговоре находящийся на Донецком направлении оккупант рассказал матери, что ситуация гораздо хуже, чем показывают в пропагандистских новостях.

Мать жалуется, что украинские военные взяли Лиман в "полукольцо". Однако ее сын с фронта отмечает, что положение российской армии хуже.

"Ну здесь уже не полукольцо. Здесь намного хуже", - сказал он.

При этом российский военный отмечает, что "собирается домой". Вопрос матери о том, кто его отпустит, он игнорирует. Вероятно, солдат намерен отказаться воевать в Украине.