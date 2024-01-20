UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Все буде Україна". Ястремська надіслала потужний сигнал із серця Australian Open-2024

Фото: Даяна Ястремська набрала чудовий хід у Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська на переможному шляху до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу не забула про батьківщину та публічно заявила про свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

23-річна одеситка після перемоги над американкою Еммою Наварро (6:2, 2:6, 6:1) отримала можливість залишити автограф на об'єктиві камери. Глядачі прямої трансляції з Мельбурна побачили напис українською.

"Все буде Україна", – коротко та ясно написала Ястремська, використавши один із найвідоміших слоганів українського народу часів війни з РФ.

Вітчизняна тенісистка вдруге в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу змагань серії "Гренд Слем". Ще в 2019 році вона дійшла до четвертого раунду Вімблдонського турніру. Там українка поступилася китаянці Чжан Шуай, а та в чвертьфіналі програла майбутній переможниці Сімоні Халеп.

У рамках 1/8 фіналу Australian Open, куди Ястремська потрапила вперше в кар'єрі, вона зустрінеться з досвідченою білорускою Вікторією Азаренко. Та в двох сетах розібралася з латвійкою Єленою Остапенко. Матч відбудеться 21 січня.

 

 

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннис