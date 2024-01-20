RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Все будет Украина". Ястремская послала мощный сигнал из сердца Australian Open-2024

Фото: Даяна Ястремская набрала отличный ход в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская на победном пути в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису не забыла о родине и публично заявила свою позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.

23-летняя одесситка после победы над американкой Эммой Наварро (6:2, 2:6, 6:1) получила возможность оставить автограф на объективе камеры. Зрители прямой трансляции из Мельбурна увидели надпись на украинском.

"Все будет Украина", – коротко и ясно написала Ястремская, использовав один из самых известных слоганов украинского народа времен войны с РФ.

Отечественная теннисистка во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала соревнований серии "Грэнд Слэм". Еще в 2019 году она дошла до четвертого раунда Уимблдонского турнира. Там украинка уступила китаянке Чжан Шуай, а та в четвертьфинале проиграла будущей победительнице Симоне Халеп.

В рамках 1/8 финала Australian Open, куда Ястремская попала впервые в карьере, встретится с опытной белорусской Викторией Азаренко. Но в двух сетах разобралась с латвийкой Еленой Остапенко. Матч состоится 21 января.

 

 

К слову, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian OpenДаяна ЯстремскаяТеннис