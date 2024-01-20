"Все будет Украина". Ястремская послала мощный сигнал из сердца Australian Open-2024

23-летняя одесситка после победы над американкой Эммой Наварро (6:2, 2:6, 6:1) получила возможность оставить автограф на объективе камеры. Зрители прямой трансляции из Мельбурна увидели надпись на украинском.

"Все будет Украина", – коротко и ясно написала Ястремская, использовав один из самых известных слоганов украинского народа времен войны с РФ.

Отечественная теннисистка во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала соревнований серии "Грэнд Слэм". Еще в 2019 году она дошла до четвертого раунда Уимблдонского турнира. Там украинка уступила китаянке Чжан Шуай, а та в четвертьфинале проиграла будущей победительнице Симоне Халеп.

В рамках 1/8 финала Australian Open, куда Ястремская попала впервые в карьере, встретится с опытной белорусской Викторией Азаренко. Но в двух сетах разобралась с латвийкой Еленой Остапенко. Матч состоится 21 января.