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"Все буде Україна". Ястремська надіслала потужний сигнал із серця Australian Open-2024

Мельбурн, Субота 20 січня 2024 11:03
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"Все буде Україна". Ястремська надіслала потужний сигнал із серця Australian Open-2024 Фото: Даяна Ястремська набрала чудовий хід у Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська на переможному шляху до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу не забула про батьківщину та публічно заявила про свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

23-річна одеситка після перемоги над американкою Еммою Наварро (6:2, 2:6, 6:1) отримала можливість залишити автограф на об'єктиві камери. Глядачі прямої трансляції з Мельбурна побачили напис українською.

"Все буде Україна", – коротко та ясно написала Ястремська, використавши один із найвідоміших слоганів українського народу часів війни з РФ.

Вітчизняна тенісистка вдруге в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу змагань серії "Гренд Слем". Ще в 2019 році вона дійшла до четвертого раунду Вімблдонського турніру. Там українка поступилася китаянці Чжан Шуай, а та в чвертьфіналі програла майбутній переможниці Сімоні Халеп.

У рамках 1/8 фіналу Australian Open, куди Ястремська потрапила вперше в кар'єрі, вона зустрінеться з досвідченою білорускою Вікторією Азаренко. Та в двох сетах розібралася з латвійкою Єленою Остапенко. Матч відбудеться 21 січня.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Australian Open Даяна Ястремська Теннис
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