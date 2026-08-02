"Все буде спалене дотла": Іран застеріг США від нових ударів

Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії, будь-які нові військові дії США, Ізраїлю або країн регіону, які підтримають такі атаки, зустрінуть "пропорційну відповідь".

Nournews, медіа-видання, пов'язане з головним органом безпеки Ірану, заявило в суботу, що атаки США на іранську енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів Ірану по нафтових родовищах у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також газових родовищах Катару та Ізраїлю, додавши, що "все буде спалено дотла".

Попередження прозвучало на тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність до нових ударів по Ірану.

Сам американський лідер раніше заявляв, що можливе зростання цін на нафту є прийнятною ціною за недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Reuters зазначає, що загострення ситуації вже вплинуло на світові енергетичні ринки. Через бойові дії та взаємні погрози під загрозою опинилися ключові маршрути постачання енергоносіїв, зокрема Ормузька протока.

Додаткове занепокоєння викликають атаки на об'єкти в регіоні та ризики для судноплавства.