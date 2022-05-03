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Все, что армия РФ попытается захватить, мы обязательно вернем, - Данилов

Алексей Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что попытки российской армии выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей будут пресекаться ВСУ. Все захваченные территории вскоре будут возвращены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова.

Говоря о попытках армии РФ выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей, Данилов подчеркнул: "Это сложный вопрос. Он будет решаться в ближайшие две-три недели. Думаю, там будут ожесточенные бои. Но если у них там и выйдет на 15, 20, 40 километров куда-то зайти, то это не значит, что мы не будем их оттуда убирать. Все, что они будут попытаться захватывать, мы все это вернем".

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Алексей ДаниловВторжение России в Украину