Все, что армия РФ попытается захватить, мы обязательно вернем, - Данилов

Говоря о попытках армии РФ выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей, Данилов подчеркнул: "Это сложный вопрос. Он будет решаться в ближайшие две-три недели. Думаю, там будут ожесточенные бои. Но если у них там и выйдет на 15, 20, 40 километров куда-то зайти, то это не значит, что мы не будем их оттуда убирать. Все, что они будут попытаться захватывать, мы все это вернем".