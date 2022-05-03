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Все, що армія РФ спробує захопити, ми обов'язково повернемо, - Данілов

Олексій Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що спроби російської армії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей будуть припинятися ЗСУ. Всі захоплені території Незабаром будуть повернуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данілова.

Говорячи про спроби армії РФ вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, Данілов підкреслив: "Це складне питання. Він буде вирішуватися в найближчі два-три тижні. Думаю, там будуть запеклі бої. Але якщо у них там і вийде на 15, 20, 40 кілометрів кудись зайти, то це не означає, що ми не будемо їх звідти прибирати. Все, що вони будуть намагатися захопити, ми все це повернемо".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Олексій ДаніловВторгнення Росії до України