Все, що армія РФ спробує захопити, ми обов'язково повернемо, - Данілов

Говорячи про спроби армії РФ вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, Данілов підкреслив: "Це складне питання. Він буде вирішуватися в найближчі два-три тижні. Думаю, там будуть запеклі бої. Але якщо у них там і вийде на 15, 20, 40 кілометрів кудись зайти, то це не означає, що ми не будемо їх звідти прибирати. Все, що вони будуть намагатися захопити, ми все це повернемо".