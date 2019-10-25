ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВС просить Зеленського ветувати закон про судову реформу

Новини » Політика    25.10.2019 - 16:36
ВС просить Зеленського ветувати закон про судову реформу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Народні депутати проголосували за судову реформу Зеленського 16 жовтня

Верховний суд (ВС) просить президента Володимира Зеленського ветувати закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (№ 1008). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВС.

Зазначається, що закон формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а його прийняття призведе до реального посягання на їх незалежність і буде мати негативний вплив на дію верховенства права як невід'ємну складову правової держави.

"Верховний Суд звертається до президента України із проханням застосувати надане Конституцією України право вето до ухваленого Верховною Радою України Закону України Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв.

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом в першому читанні судової реформи Зеленського. Крім того, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, 12 вересня ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.

Раді пропонують утворити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів Столтенберг виступить у Верховній раді
Новини України Судова реформаВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся