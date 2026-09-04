Врятував дитину з розстріляного авто: Погорілий розповів реальну історію з роману "Іловайськ"

За словами Погорілого, вже у 2014 році російські війська систематично обстрілювали населені пункти та цивільне населення, а скоєні злочини використовували для створення пропагандистських міфів.

Родина, історія якої згодом увійшла до "Іловайська", намагалася виїхати з території, на яку наступали російські регулярні підрозділи. На автомобілі були позначки, що свідчили про те, що в ньому перебувають цивільні, зокрема напис "Діти". Це не зупинило росіян.

"Просто розуміючи, що це цивільні люди, які виїжджають з території, яку ворог захоплював, вони просто розстріляли їх", – розповів Погорілий.

Зі всієї родини вижила дівчинка, яку врятував український військовий. Однак згодом росія у власній пропаганді викривила цю історію, звинувативши у розстрілі українських військових.

За словами Погорілого, дитину почали використовувати для створення міфу, який мав виправдовувати російську агресію та залучення до війни місцевого населення Донеччини й Луганщини.

"Це той класичний метод, який ворог застосовував і продовжує застосовувати по теперішній час", – зазначив військовий.

Презентація книги Євгена Положія про Іловайськ

Саме з російського пропагандистського сюжету про цю історію вперше дізнався Євген Положій. У ньому стверджувалося, що родину нібито вбили "бандерівці", а дитину врятував молодий сепаратист.

Письменник побачив коментар Івана Погорілого, який повідомив, що був на місці подій і все відбувалося інакше. Після цього вони зв'язалися, почали спілкуватися, і реальна історія стала основою новели "Дядько Ваня".

Погорілий також розповів, що після того, як він потрапив у полон, дівчинці надали медичну допомогу в Донецьку, а місцеві жителі допомагали розшукувати її родичів. Серед речей родини були документи, за якими зрештою знайшли бабусю дівчинки у Харцизьку.

Презентація книги Євгена Положія про Іловайськ

Після полону, операцій та реабілітації Погорілий майже рік займався встановленням долі своїх побратимів. Його батальйон втратив 12 військових, які спочатку вважалися зниклими безвісти. За словами Погорілого, зрештою вдалося ідентифікувати всіх.

Під час презентації він наголосив, що події 2014 року показали методи, які росія продовжує застосовувати й сьогодні: удари по цивільних, заперечення власних злочинів та використання трагедій у пропаганді.

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Презентація перевиданого роману Євгена Положія "Іловайськ. Розповіді про справжніх людей" відбулася 29 серпня у столичній книгарні "СЕНС", у День пам’яті захисників України.

Оновлене видання випустило видавництво "Фронезис" за підтримки Ярослава та Станіслава Гришиних, співзасновників оборонної компанії "Генерал Черешня". Роман про Іловайськ започаткував нову книжкову серію "General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність".