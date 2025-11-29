UA

Врятували хлопчика із зруйнованої квартири: поліція показала кадри під час обстрілу Києва

Фото: один з пошкоджених будинків у Києві після обстрілу РФ (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 29 листопада масовано атакували Київ дронами та ракетами. Двом патрульним вдалося врятувати хлопчика, квартира якого постраждала внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він поінформував, що патрульні працювали на місцях уражень. Вони допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих домівок та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Зокрема, бодікамери зафіксували, як двоє напарників Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика, квартира якого була зруйнована.

"Інспектори почули дитячий плач з-під завалів, оперативно розчистили шлях і дістали малого. Далі швидко доправили дитину до карети швидкої та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

 

Білошицький додав, що на жаль, росіяни продовжують цілити в мирних жителів. Внаслідок обстрілу є загиблі та травмовані, пошкоджено житлові будинки, інфраструктури та автівки. Тому він закликав людей під час тривог прямувати до укриттів.

"Пам’ятайте: патрульні завжди поруч і готові прийти на допомогу. Але найголовніше правило незмінне - почули сигнал тривоги, негайно прямуйте до укриття", - резюмував Білошицький.

Масштабний обстріл Києва

Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада РФ атакувала Київ дронами та різними типами ракет. Ворожа атака тривала з самої ночі і до самого ранку.

Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано у 7 районах столиці. Зокрема, були пошкоджені будинки, горіли висотки, загинули двоє людей і ще 37 постраждали.

Окрім того, під ранок в деяких районах столиці почалися перебої зі світлом, а потім стало відомо, що знеструмлено понад 500 000 споживачів.

Що відомо про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

