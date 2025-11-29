Спасли мальчика из разрушенной квартиры: полиция показала кадры во время обстрела Киева

Россияне в ночь на 29 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Двум патрульным удалось спасти мальчика, квартира которого пострадала в результате обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Он сообщил, что патрульные работали на местах поражений. Они помогали тушить пожары, освобождали людей из заблокированных домов и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.
В частности, бодикамеры зафиксировали, как двое напарников Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с неравнодушными гражданами спасли мальчика, квартира которого была разрушена.
"Инспекторы услышали детский плач из-под завалов, оперативно расчистили путь и достали малого. Далее быстро доставили ребенка в карету скорой и передали медикам", - говорится в сообщении.
Билошицкий добавил, что к сожалению, россияне продолжают целиться в мирных жителей. В результате обстрелов есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили. Поэтому он призвал людей во время тревог направляться в укрытия.
"Помните: патрульные всегда рядом и готовы прийти на помощь. Но самое главное правило неизменно - услышали сигнал тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие", - резюмировал Билошицкий.
Напомним, что в ночь на 29 ноября РФ атаковала Киев дронами и различными типами ракет. Вражеская атака продолжалась с самой ночи и до самого утра.
В результате обстрела повреждения зафиксированы в 7 районах столицы. В частности, были повреждены дома, горели высотки, погибли два человека и еще 37 пострадали.
Кроме того, под утро в некоторых районах столицы начались перебои со светом, а затем стало известно, что обесточены более 500 000 потребителей.
Что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.