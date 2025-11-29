Спасли мальчика из разрушенной квартиры: полиция показала кадры во время обстрела Киева

Он сообщил, что патрульные работали на местах поражений. Они помогали тушить пожары, освобождали людей из заблокированных домов и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

В частности, бодикамеры зафиксировали, как двое напарников Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с неравнодушными гражданами спасли мальчика, квартира которого была разрушена.

"Инспекторы услышали детский плач из-под завалов, оперативно расчистили путь и достали малого. Далее быстро доставили ребенка в карету скорой и передали медикам", - говорится в сообщении.

Билошицкий добавил, что к сожалению, россияне продолжают целиться в мирных жителей. В результате обстрелов есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили. Поэтому он призвал людей во время тревог направляться в укрытия.

"Помните: патрульные всегда рядом и готовы прийти на помощь. Но самое главное правило неизменно - услышали сигнал тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие", - резюмировал Билошицкий.