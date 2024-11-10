Вручення повістки до ТЦК. Які дані в ній мають бути вказані: список

Нагадаємо, що повістку також можуть надіслати поштою. Нещодавно, постановою №1147, Кабмін ввів нові правила вручення повісток поштою. Згідно з чинними нормами, така повістка ТЦК прирівнюється до судової. Тож військовозобов’язаний повинен забрати її протягом 3 днів.

Списки автоматично формує система "Оберіг". Відповідно до тих критеріїв, які визначає Генеральний штаб. Цей механізм працює централізовано по всіх областях.

Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Повістка поштою. Хто визначає списки адресатів і в який термін її треба забрати".

Під час підготовки матеріалу використовувалися: ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Facebook-сторінка Чернігівського ОТЦК та СП, а також дані з сайту army.gov.ua.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.