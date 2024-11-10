Вручение повестки в ТЦК. Какие данные в ней должны быть указаны: список

Напомним, что повестку также могут отправить по почте. Недавно постановлением №1147 Кабмин ввел новые правила вручения повесток по почте. Согласно действующим нормам, такая повестка ТЦК приравнивается к судебной. Военнообязанный должен забрать ее в течение 3 дней.

Списки автоматически формирует система "Оберег". В соответствии с критериями, которые определяет Генеральный штаб. Этот механизм работает централизованно по всем областям.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Повестка по почте. Кто определяет списки адресатов и в какой срок ее нужно забрать".

При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Черниговского ОТЦК и СП, а также данные с сайта army.gov.ua.

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