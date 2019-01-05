После вручения томоса предстанет автокефальная Православная церковь Украины, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко считает, что новая церковь сможет еще больше объединить украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев по всему миру, которые молились за возникновение Православной Церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Twitter.

Также президент Украины поблагодарил Варфоломея за мужество начать процесс предоставления автокефалии.

"Благодарю Его Святейшество Варфоломея за Веру, Любовь до Украины и нашего народа, мужество начать процесс предоставления Автокефалии Православной Церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко верит, что украинская церковь сможет продолжить объединять украинцев.

"После того, как золотые чернила подписи Его Святейшества легли на текст Томоса, завтра, после его вручения, предстанет Автокефальная Православная Церковь Украины – церковь, которая демонстрирует любовь и обеспечивает единство государства. Молюсь, чтобы наша церковь продолжала объединять украинцев", - сообщил президент Украины.

Напомним, Верховная рада Украины может в январе принять закон о переходе приходов УПЦ МП к Единой церкви. По его словам, законопроект о переходе приходов УПЦ МП к Единой православной церкви уже подготовлен и утвержден комитетом.