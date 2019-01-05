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Рада может в январе принять закон о переходе приходов УПЦ МП к Единой церкви

Новости » Политика    05.01.2019 - 13:00
Рада может в январе принять закон о переходе приходов УПЦ МП к Единой церкви
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроект о переходе приходов УПЦ МП уже подготовлен и утвержден комитетом

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложит парламенту в январе рассмотреть законопроект о переходе приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к новой Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Парубия в эфире "Прямого".

"Необходимо в законодательстве очень подробно прописать и дать возможность юридически правильным этим переходам (от УПЦ МП к ПЦУ, - ред.). Говорил со многими священниками и, к сожалению, существуют просто юридические моменты, как это должно произойти: каким голосованием, какой должен быть кворум... Поэтому планирую уже в ближайшую сессионную неделю предложить законопроект на рассмотрение Верховной рады, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей МП к Украинской православной поместной церкви", - заявил Парубий.

По его словам, законопроект о переходе приходов УПЦ МП к Единой православной церкви уже подготовлен и утвержден комитетом.

"Я убежден, что законодательное урегулирование процедуры прорастет в большую волну, когда украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь. Я надеюсь, что это удастся решить уже в январе. Законопроект, который позволит юридически упорядочить переход к Украинской церкви", - добавил он.

Напомним, 20 декабря Рада одобрила законопроект №5309 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" о названии религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшее часть территории Украины". Сразу после принятия закон подписал глава парламента Андрей Парубий.

РБК-Украина также сообщало, что 22 декабря данный закон подписал глава государства Петр Порошенко. По словам Порошенко, изменения в законе соответствуют принципу свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. Также президент подчеркивал, что никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

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