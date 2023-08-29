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ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя

Фото: голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово усунула від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вищої ради правосуддя.

Так, 29 серпня Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення.

"Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Справа Тандира

25 травня, за п'ять хвилин до початку комендантської години, водій автомобіля Lexus ES350, ким пізніше виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, на проспекті Берестейському у Києві, коли їхав повз блокпоста, збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Вже 27 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, а 2 червня тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя на час досудового розслідування - до 25 липня 2023 року.

Пізніше строк досудового розслідування було продовжено до 26 серпня. І тому 18 липня ВРП продовжила відсторонення судді до 26 серпня, на час досудового розслідування. Наразі суддя Тандир перебуває під вартою до 9 вересня.

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КиївДТП