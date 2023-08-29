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ВСП временно отстранил судью Тандыра от осуществления правосудия

Фото: глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от осуществления правосудия главу Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Он сбил насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Высшего совета правосудия.

Так, 29 августа Высший совет правосудия решил временно отстранить от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения.

"Решение принято по результату рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Дело Тандыра

25 мая, за пять минут до начала комендантского часа, водитель автомобиля Lexus ES350, кем позже оказался судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, на проспекте Берестейском в Киеве, когда ехал мимо блокпоста, сбил насмерть 23-летнего военнослужащего.

Уже 27 мая Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, а 2 июня временно отстранил судью от осуществления правосудия на время досудебного расследования - до 25 июля 2023 года.

Позже срок досудебного расследования был продлен до 26 августа. И потому 18 июля ВСП продолжил отстранение судьи до 26 августа, на время досудебного расследования. Сейчас судья Тандыр находится под стражей до 9 сентября.

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КиевДТП