ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя
Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово усунула від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вищої ради правосуддя.
Так, 29 серпня Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення.
"Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.
Справа Тандира
25 травня, за п'ять хвилин до початку комендантської години, водій автомобіля Lexus ES350, ким пізніше виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, на проспекті Берестейському у Києві, коли їхав повз блокпоста, збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
Вже 27 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, а 2 червня тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя на час досудового розслідування - до 25 липня 2023 року.
Пізніше строк досудового розслідування було продовжено до 26 серпня. І тому 18 липня ВРП продовжила відсторонення судді до 26 серпня, на час досудового розслідування. Наразі суддя Тандир перебуває під вартою до 9 вересня.
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