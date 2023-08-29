ВСП временно отстранил судью Тандыра от осуществления правосудия
Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от осуществления правосудия главу Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Он сбил насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Высшего совета правосудия.
Так, 29 августа Высший совет правосудия решил временно отстранить от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения.
"Решение принято по результату рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Дело Тандыра
25 мая, за пять минут до начала комендантского часа, водитель автомобиля Lexus ES350, кем позже оказался судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, на проспекте Берестейском в Киеве, когда ехал мимо блокпоста, сбил насмерть 23-летнего военнослужащего.
Уже 27 мая Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, а 2 июня временно отстранил судью от осуществления правосудия на время досудебного расследования - до 25 июля 2023 года.
Позже срок досудебного расследования был продлен до 26 августа. И потому 18 июля ВСП продолжил отстранение судьи до 26 августа, на время досудебного расследования. Сейчас судья Тандыр находится под стражей до 9 сентября.
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