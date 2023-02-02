ВРП припинила довічне утримання низки колишніх суддів

Завдяки закону, що був прийнятий влітку 2021 року, сьогодні четверо людей позбавлені суддівських привілеїв у вигляді довічного утримання за кошти платників податків.

"Статтею 145 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що однією з підстав для припинення відставки судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину", - сказали в ВРП.

Рішенням Вищої ради правосуддя припинено довічне утримання таких засуджених колишніх суддів: