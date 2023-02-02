ВРП припинила довічне утримання низки колишніх суддів

Сьогодні, 2 лютого, вища рада правосуддя прийняла рішення про припинення відставки чотирьох колишніх суддів у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо кожного з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя та Голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію.
Завдяки закону, що був прийнятий влітку 2021 року, сьогодні четверо людей позбавлені суддівських привілеїв у вигляді довічного утримання за кошти платників податків.
"Статтею 145 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що однією з підстав для припинення відставки судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину", - сказали в ВРП.
Рішенням Вищої ради правосуддя припинено довічне утримання таких засуджених колишніх суддів:
Нагадаємо, влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про очищення Вищої ради правосуддя, це забезпечило перезавантаження ВРП за участі міжнародних експертів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що чиновник Бориспільської районної військової адміністрації піде під суд за шахрайство. Він обіцяв підприємцю "домовитися" з правоохоронцями, аби уникнути арешту активів.
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