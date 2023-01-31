Обіцяв "домовитися" з СБУ. Чиновника Бориспільського РВА судитимуть за шахрайство

Чиновник Бориспільської районної військової адміністрації (Київська область) піде під суд за шахрайство. Він обіцяв підприємцю "домовитися" з правоохоронцями, аби уникнути арешту активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Мова йде про керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації Валерія Перчука.

За даними слідства, чиновник пообіцяв директору компанії "домовитися" зі Службою безпеки України за винагороду уникнути арешту майна та активів підприємства. Свої послуги керівник апарату оцінив у 80 тисяч доларів. У разі незгоди чиновник погрожував бізнесмену блокуванням роботи його фірми.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання хабаря. Матеріали розслідування (за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ККУ) направили до суду.

Фото: керівника апарату Бориспільської РВА судитимуть за шахрайство (gp.gov.ua/ua)