ВРП прекратила пожизненное содержание ряда бывших судей

Сегодня, 2 февраля, высший совет правосудия принял решение о прекращении отставки четырех бывших судей в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении каждого из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия и Председателя фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию .

"Статьей 145 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что одним из оснований для прекращения отставки судьи является вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение умышленного преступления", - сказали в ВРП.

Благодаря закону, принятому летом 2021 года, сегодня четыре человека лишены судейских привилегий в виде пожизненного содержания за средства налогоплательщиков.

Напомним, летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия, что обеспечило перезагрузку ВРП при участии международных экспертов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что чиновник Бориспольской районной военной администрации пойдет под суд за мошенничество. Он обещал предпринимателю "договориться" со стражами порядка, чтобы избежать ареста активов.

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