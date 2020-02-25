Врио главы "Укрэнерго" уходит с должности, - нардеп Гончаренко

Временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покидает компанию на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук покидает свой пост. Как сообщает мой источник в Кабмине Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы насчет его увольнения уже подготовлены", - написал Гончаренко.

Нардеп добавил, что на данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго".

По мнению Гончаренко, глава НЭК запомнится многим тем, что отказался запретить импорт электроэнергии из России, из-за которого отечественная генерация понесла значительные убытки.

Как писало РБК-Украина, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что системный оператор "Укрэнерго" обязан сократить импорт российского тока до минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и нужно загрузить собственные энергопредприятия.

21 февраля Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасива врио главы "Укрэнерго".