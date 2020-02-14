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Кабмин требует остановить конкурс на должность главы "Укрэнерго"

Новости » Энергетика     14.02.2020 - 17:20
Кабмин требует остановить конкурс на должность главы "Укрэнерго"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство хочет "незамедлительно" назначить нового и.о. главы "Укрэнерго"

Кабинет министров поручил Министерству финансов и наблюдательному совету НЭК "Укрэнерго" остановить конкурсный отбор на должность главы этой компании, а также назначить нового и.о. руководителя. Это следует из протокола заседания правительства от 12 февраля, копией которого располагает РБК-Украина.

В документе сказано, что конкурс необходимо остановить, пока полностью не будет обновлен состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". При этом предусмотрено "незамедлительно назначить" нового и.о. главы компании решением Кабмина, а не наблюдательным советом. Напомним, последние несколько лет и.о. главы компании является Всеволод Ковальчук.

Как пояснил изданию собеседник, знакомый с решением правительства, Кабмин в этом вопросе руководствуется нормами постановления №777. Согласно этому документу, назначение председателя правления компании и ее правления должно проходить через номинационный комитет при КМУ. Однако, по словам собеседника, после последних изменений, внесенных в постановление, оно не распространяется на госкомпании, в которых есть набсовет.

Сейчас в набсовет "Укрэнерго" входит четыре независимых директора и один представитель государства. Еще две должности зависимых членов вакантны. Министерство финансов как орган управления компании объявил конкурс на назначение зависимых членов еще 29 ноября. Но номинационный комитет с тех пор так не собирался для рассмотрения этого вопроса.

Кабмин требует остановить конкурс на должность главы &quot;Укрэнерго&quot;

Фото: копия протокола заседания Кабмина

Напомним, Окружной административный суд Киева в среду, 12 февраля, удовлетворил ходатайство Валентина Гвоздия и приостановил действие распоряжения Министерства энергетики и защиты окружающей среды о прекращении его полномочий как члена наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго".

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