UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время занятий в фитнес-клубе рассказывал о "братском народе". В Житомире задержан коллаборант

Фото: в Житомире задержан коллаборант (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Житомире разоблачили еще одного коллаборанта. На занятиях в фитнес-клубе мужчина убеждал, что "российский братский народ пришел с миром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Житомирской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры местному жителю уведомлено о подозрении в публичном возражении вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На занятиях в фитнес-клубе подозреваемый публично оправдывал действия России, пытаясь убедить присутствующих в том, что россияне - "братский народ, пришедший с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную к РФ, при которой украинцам будет лучше".

В настоящее время идет досудебное расследование.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир