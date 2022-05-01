Під час занять у фітнес-клубі розповідав про "братський народ". В Житомирі затримали колаборанта

У Житомирі викрили ще одного колаборанта. Під час занять у фітнес-клубі чоловік переконував, що "російський братський народ прийшов з миром".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Житомирської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Під час занять у фітнес-клубі підозрюваний привселюдно виправдовував дії Росії, намагаючись переконати присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, при якій українцям буде краще".
Наразі триває досудове розслідування.
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