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Під час занять у фітнес-клубі розповідав про "братський народ". В Житомирі затримали колаборанта

Фото: в Житомирі затримали колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Житомирі викрили ще одного колаборанта. Під час занять у фітнес-клубі чоловік переконував, що "російський братський народ прийшов з миром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Житомирської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Під час занять у фітнес-клубі підозрюваний привселюдно виправдовував дії Росії, намагаючись переконати присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, при якій українцям буде краще".

Наразі триває досудове розслідування.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Житомир