Во время захвата города Зарандж в Афганистане был убит представитель правительства

Боевики движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж . Во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель полиции провинции Нимроз заявил, что столица Зарандж перешла к жестким исламистам из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства, поддерживаемого Западом.

Представитель "Талибана" сообщил в Твиттере, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.

Также известно, что талибы убили главу правительственного информационного и информационного центра в Кабуле Даву Хана Менапала.