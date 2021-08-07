ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во время захвата города Зарандж в Афганистане был убит представитель правительства

Новина українською →
Афганистан, Суббота 07 августа 2021 02:25
Во время захвата города Зарандж в Афганистане был убит представитель правительства Фото: представитель правительства Афганистана убит во время атаки талибов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Боевики движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж. Во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель полиции провинции Нимроз заявил, что столица Зарандж перешла к жестким исламистам из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства, поддерживаемого Западом.

Представитель "Талибана" сообщил в Твиттере, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.

Также известно, что талибы убили главу правительственного информационного и информационного центра в Кабуле Даву Хана Менапала.

Зарандж стал первой столицей провинции, павшей под властью талибов, с тех пор как США заявили о выводе войск из Афганистана. По словам местного источника, талибы празднуют, победу и падение Заранджа поднимет боевой дух их бойцов. Командующий "Талибана" на условиях анонимности сказал, что Зарандж имеет стратегическое значение, так как находится на границе с Ираном.

Напомним, талибы захватили город Зарандж в Афганистане. Большая часть города была захвачена без боя.

Ранее сообщалось, что талибы напали на дом министра обороны Афганистана. В результате нападения есть убитые и раненые.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Помощь от МВФ пойдет на подушку безопасности для Украины, - советник Зеленского
Помощь от МВФ пойдет на подушку безопасности для Украины, - советник Зеленского
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация