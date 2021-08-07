Во время захвата города Зарандж в Афганистане был убит представитель правительства
Боевики движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж. Во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель полиции провинции Нимроз заявил, что столица Зарандж перешла к жестким исламистам из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства, поддерживаемого Западом.
Представитель "Талибана" сообщил в Твиттере, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.
Также известно, что талибы убили главу правительственного информационного и информационного центра в Кабуле Даву Хана Менапала.
Зарандж стал первой столицей провинции, павшей под властью талибов, с тех пор как США заявили о выводе войск из Афганистана. По словам местного источника, талибы празднуют, победу и падение Заранджа поднимет боевой дух их бойцов. Командующий "Талибана" на условиях анонимности сказал, что Зарандж имеет стратегическое значение, так как находится на границе с Ираном.
Напомним, талибы захватили город Зарандж в Афганистане. Большая часть города была захвачена без боя.
Ранее сообщалось, что талибы напали на дом министра обороны Афганистана. В результате нападения есть убитые и раненые.