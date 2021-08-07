Під час захоплення міста Зарандж в Афганістані був убитий представник уряду
Бойовики руху "Талібан" захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж. Під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник поліції провінції Німроз заявив, що столиця Зарандж перейшла до жорстких ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду, підтримуваного Заходом.
Представник "Талібану" повідомив у Твіттері, що повстанці "повністю звільнили" провінцію і взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції та інші офіційні будівлі.
Також відомо, що таліби вбили голову урядового інформаційного та інформаційного центру в Кабулі Даву Хана Менапала.
Зарандж став першою столицею провінції, що впала під владою талібів, відтоді як США заявили про виведення військ з Афганістану. За словами місцевого джерела, таліби святкують, перемогу і падіння підніме бойовий дух їх бійців. Командувач "Талібану" на умовах анонімності сказав, що Зарандж має стратегічне значення, оскільки знаходиться на кордоні з Іраном.
Нагадаємо, таліби захопили місто в Афганістані. Велика частина міста була захоплена без бою.
Раніше повідомлялося, що таліби напали на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу є вбиті й поранені.