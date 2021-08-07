Під час захоплення міста Зарандж в Афганістані був убитий представник уряду

Бойовики руху "Талібан" захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж . Під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник поліції провінції Німроз заявив, що столиця Зарандж перейшла до жорстких ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду, підтримуваного Заходом.

Представник "Талібану" повідомив у Твіттері, що повстанці "повністю звільнили" провінцію і взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції та інші офіційні будівлі.

Також відомо, що таліби вбили голову урядового інформаційного та інформаційного центру в Кабулі Даву Хана Менапала.