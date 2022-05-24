За время войны домой вернулись более 2,2 млн граждан Украины, - Госпогранслужба

С начала полномасштабного вторжения России в Украину границу на участках со странами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 7,4 млн человек. На въезд в Украину за это время вернулось более 2,2 млн граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ .

Всего с 24 февраля по 24 мая как на въезд, так и на выезд из Украины, сотрудники Госпогранслужбы оформили более 7,4 млн человек.

Из них на выезд из страны проследовали более 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых - граждане Украины.

На въезд в Украину за это время проследовали более 2,2 млн граждан Украины. С начала войны пограничники оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью.

Начиная с 10 мая фиксируется преимущество въезда наших сограждан в Украину над выездом.