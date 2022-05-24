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За час війни додому повернулись понад 2,2 млн громадян України, - Держприкордонслужба

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 15:32
За час війни додому повернулись понад 2,2 млн громадян України, - Держприкордонслужба Фото: українці повертаються додому (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кордон на ділянках з країнами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 7,4 млн осіб. На вїзд в Україну за цей час повернулося понад 2,2 млн громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Усього з 24 лютого по 24 травня як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили понад 7,4 млн осіб.

З них на виїзд з країни прослідували більш як 4,8 млн осіб, переважна більшість з яких - громадяни України.

На в'їзд в Україну за цей час прослідували понад 2,2 млн громадян України. З початку війни прикордонники оформили більш як 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою.

Починаючи з 10 травня фіксується перевага в‘їзду наших співгромадян в Україну над виїздом.

Нагадаємо, Україна готова ввести на кордоні з Польщею єдиний контроль. Пункти пропуску стануть загальними і на них будуть одночасно оформляти вантажі з обох країн.

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