Во время военного положения. В Раду внесли законопроект об онлайн-голосовании

Законопроект о дистанционном голосовании, внесен на рассмотрение в Верховной Раде. Если его примут, важные для Украины нормативные акты будут голосоваться в режиме онлайн во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР .

Законопроект прописывает дистанционное голосование как право, а не обязанность. Также он предусматривает вопросы по которым дистанционное голосование не может быть применено. В частности, это вопрос мирного процесса.

В целом под этим документом собраны подписи 241 народного депутата.

Сейчас проект закона 7129 от 08.03.2022 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно проведения дистанционных заседаний Верховной Рады Украины", находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что Минобразования предлагает полностью отменить ВНО и ГИА за военное положение.

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