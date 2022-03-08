Під час воєнного стану. В Раду внесли законопроект про онлайн-голосування

Законопроект про дистанційне голосування, внесено на розгляд у Верховній раді. Якщо його приймуть, важливі для України нормативні акти будуть голосуватися в режимі онлайн під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР .

Наразі проект закону 7129 від 08.03.2022 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України", знаходиться на розгляді.



В цілому під цим документом зібрано підписи 241 народного депутата.

Законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу.