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Під час воєнного стану. В Раду внесли законопроект про онлайн-голосування

Автор: Світлана Мащенко

Законопроект про дистанційне голосування, внесено на розгляд у Верховній раді. Якщо його приймуть, важливі для України нормативні акти будуть голосуватися в режимі онлайн під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Наразі проект закону 7129 від 08.03.2022 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України", знаходиться на розгляді.

В цілому під цим документом зібрано підписи 241 народного депутата.

Законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу.

Раніше ми писали, що Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан.

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